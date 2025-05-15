Yeşilyurt Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Liseler Arası Münazara Yarışması tamamlandı. 37 okulun katıldığı yarışmada fikirler çarpıştı, Şehriban Günata Anadolu Lisesi birinciliğe ulaştı.Yeşilyurt Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Liseler Arası Münazara Yarışması tamamlandı. 37 okulun katıldığı yarışmanın finalinde Şehriban Günata Anadolu Lisesi birinci oldu. Lise öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkı sunmak, hitabet ve ikna yeteneklerini geliştirmek amacıyla Şubat ayında başlayan yarışmanın finali, Yeşilyurt Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda gerçekleştirildi.Finalde öğrenciler, "İnsan ve toplum hayatının gelişimi geleneksel anlayış ile mi yoksa modern anlayışla mı gerçekleşir?" sorusu üzerine tezlerini savundu. Öğrencilerin bilgi ve analiz gücüne dayalı sunumları, izleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi.Yarışma sonunda Şehriban Günata Anadolu Lisesi birinci, Erman Ilıcak Fen Lisesi ikinci olurken, Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi ile Sadrettin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncülüğü paylaştı. Dereceye giren okullara toplam 44 bin TL ödül dağıtıldı. Birinci olan okula 16 bin TL, ikinciye 12 bin TL, üçüncülüğü paylaşan iki okula ise 8’er bin TL para ödülü verildi.Ödül törenine katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Akın, yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz. Bu yarışmalar, gençlerimizin fikirsel gelişimi açısından çok kıymetli. Dönem, münakaşa değil münazara dönemidir" dedi.Final programına Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Akın, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.