Yeşilyurt Belediyesi, Türkiye’nin 81 kentinde ‘İnsanlığa Nefes’ temasıyla aynı anda gerçekleştirilen ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliklerine ‘Doğa Gençlerle Canlanıyor’ projesiyle destek sundu. Düzenlenen etkinlikte vatandaşlara bin adet çam fidanı dağıtıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 yılında başlatılan ve her yıl olduğu gibi yine Türkiye’nin 81 kentinde aynı anda düzenlenen ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliklerine Yeşilyurt Belediyesi özel bir programla katkı sundu. Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Malatya Park AVM önünde ‘Doğa Gençlerle Canlanıyor’ projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 1.000 adet çam fidanı hediye edildi.Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününde Türkiye’nin 81 kentinde aynı anda düzenlenen ağaç dikme ve fidan dağıtım etkinliklerinin, sağlıklı toplum yapılanmasında büyük bir önem taşıyan doğa, toprak ve yeşil alan bilincinin güçlenmesine vesile olduğunu söyledi.Belediye Başkan Yardımcısı Dikenli, 2019 yılından beri düzenledikleri ‘Doğa Gençlerle Canlanıyor’ projesiyle çocuklara erken yaşlarda ağaç sevgisini aşılamaya çalıştıklarını hatırlatırken, gelecek nesillere daha yeşil ve daha güzel bir Yeşilyurt emanet etmek için park, bahçe ve yeşil alan yatırımlarına büyük önem verdiklerini, ilçedeki toplam yeşil alan miktarının 1 milyon 743 bin 850 metrekare, kişi başına düşen yeşil alan miktarının da 6.08 metrekare olduğunu söyledi.Malatya’nın kent estetiğine değer katan 235 park alanına sahip olduklarını, çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Dikenli, “Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun tüm kesimlerinin orman ve çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı yaşanabilir kılmayı hedefleyen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde hemşehrilerimize bin adet çam fidanı hediye ederek ağaçlandırma seferberliğine güçlü bir katkı sunduk. Bu yıl ki teması ‘İnsanlığa Nefes’ olan Milli Ağaçlandırma Gününde 81 kentimizde ve şehrimizde yapılan her türlü etkinlik, çevre bilincinin artırılması ve doğal kaynaklarımızın korunması yönünde atılmış değerli bir adımdır. Ülke genelinde bereketli topraklarımıza emanet edilen bütün fidanlar, gelecek nesillere bırakabileceğimiz mirasımızın en kıymetlisi olacaktır.” dedi.Yeşilyurt’un yeşil kimliğine değer katan hizmetlerle bu alanda ciddi bir farkındalık oluşturduklarını sözlerine ekleyen Belediye Başkan Yardımcısı Dikenli, “Toplam yeşil alan miktarımızın ve kişi başına düşen yeşil alan miktarımızın artmasına vesile olan ağaç ve fidan dikimlerinin yanı sıra mevsimlik çiçek ekimleriyle vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu mekanlar sunmaya özen gösteriyoruz. Bu yıl 1.000 adet fidan dağıtımı yaptığımız ‘Doğa Gençlerle Canlanıyor’ projemizin temel gayesi de gençlerimize ve çocuklarımıza doğa, orman ve yeşil alan sevgisini aşılamaktır. Vatandaşlarımız kendilerine emanet edilen fidanları toprakla buluşturarak yeşil alanlarımızın artmasına destek sunacaklar. Hemşehrilerimizle birlikte doğal güzelliklerimizi artırmaya çalışıyoruz. Çevreye ve doğaya duyarlı bir geleceğin inşası için çocuklarımıza erken yaşlarda ağaç sevgisinin aşılanması gerekmektedir. Yeni yetişen nesilde ağaç sevgisi ne kadar iyi oluşursa, geleceğimiz de o kadar huzurlu ve aydınlık olur. Bugün ki etkinliğimiz bu bilincin ve farkındalık oluşmasına önemli katkılar sunmasını temenni ediyoruz. Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit’in öncülüğünde bu ve benzeri etkinliklerimizle ilçemizin doğal ve sosyal güzelliklerini artıracak hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.Konuşmaların ardından etkinliğe katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılarından Erkan Dikenli, Erkan Özgür ve Mehmet Cüreoğlu’nun yanı sıra Hıroğlu Mahalle Muhtarı Uğur Topaloğlu tarafından vatandaşlara çam fidanları dağıtıldı.