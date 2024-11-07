Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi veya merkeze en uzak mahalle ayrımı yapmaksızın vatandaşların güvenliği ve konforlu ulaşımı için ilçenin birçok yerinde yol yapım, asfaltlama, onarım ve bakım çalışmaları yapıyor.Topsöğüt Mahallesindeki yol yenileme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Mart ile Kasım ayları arasında ilçemizin yol standartını artırmak, vatandaşlarımıza konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sunmak için 120 km. sathi kaplama çalışmasının yanı sıra 43 bin ton sıcak asfalt serimi yaparak belirlediğimiz hedefin üzerine çıktık” dedi.Topsöğüt Mahallesindeki çalışmaları yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 2025 yılında alt yapısı tamamlanan yollarda asfalt yama dönemini kapatacaklarını söyledi. Yeşilyurt’un tamamındaki çalışmalar için belli bir plan dâhilinde hareket ettiklerini ifade eden Başkan Geçit, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kış ayları öncesinde çalışmaları tamamlamak için ilçenin dört bir yanında yoğun bir faaliyet içerisinde olduğunun altını çizdi.Başkan Geçit, göreve başladıkları günden itibaren özellikle vatandaşların temel sorunlarının çözülmesi anlamında çok büyük bir gayret içerisinde olduklarını hatırlatırken, Mart ile Kasım ayları arasında gerçekleşen ulaşım yatırımları kapsamında, 26 km. kadastro ile 10 km’de imar yolu açtıklarını bununla birlikte 120 km sathi kaplama çalışması ve 43 bin ton sıcak asfalt serimi yaparak yol hizmetlerinde belirledikleri hedeflerin üzerine çıktıklarını dile getirdi.Yeşilyurt’lulara en iyi ve en güzel hizmetleri ulaştırmak için dur durak bilmeden çalıştıklarını söyleyen Başkan Geçit, “Deprem sonrası süreçte göreve başlamamız sebebiyle özellikle kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla ilçemizin dört bir tarafına kalıcı ve modern yatırımları ulaştırmaya çalışıyoruz. İlk 8 aylık dönemimizde 120 km sathi kaplama çalışmasının yanı sıra 43 bin ton sıcak asfalt serimi yaparak mahallelerimizin yol standartlarını yükseltmeye çalıştık. Yollarımızı kalıcı ve güçlü yatırımlarla modern bir görüntüye kavuşturmak için ekiplerimiz yoğun bir mesai yapıyorlar” şeklinde konuştu.Başkan Geçit, kış mevsimi öncesinde ulaşım yatırımlarını toparlayarak konforlu ve güvenli bir ulaşım ağını vatandaşların hizmetine sunmaya çalıştıklarından bahsederken, tüm çalışmaları belirli bir koordinasyon ve planlamayla yaptıklarını ifade etti.Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan her mahallenin sorunlarına kalıcı çözümler getirmek için 7/24 sahada olduklarını anımsatan Başkan Geçit, “Ekiplerimiz öncelikle saha incelemesi yapıyorlar, eksiklikleri teker teker belirliyorlar, mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin de katkılarıyla yollarımızın standardı daha iyi bir seviyeye çıkıyor. İlçemizin birçok noktasında sıcak asfalt, sathi kaplama, kaldırım ve parke çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, merkeze uzak mahallelerde de hizmet ağını her geçen gün artırarak vatandaşlarımızın sorunlarını teker teker çözüyorlar. 2025 yılında alt yapısı tamamlanmış yollarda asfalt yama dönemini kapatmayı planlıyoruz, ekiplerimiz bu doğrultuda çalışmalarına yön verecekler. Hem merkezde hem de kırsaldaki vatandaşlarımızın genel sorunlarının çözülmesi anlamında yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ekiplerimiz, Topsöğüt mahallesinin ulaşım ağını nitelikli, akıcı ve güvenli hale getirmek amacıyla yol yenileme ve sıcak asfalt serim çalışmalarına devam ediyor, bizlerde mesai arkadaşlarımızı ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Planlamasını yaptığımız yatırımların mahalle sakinlerimize ulaşması için 7/24 sahada olan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.