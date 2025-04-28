Yeşilyurt Belediyesi, yenilenmenin, tazelenmenin ve umutların yeniden filizlenmesinin mevsimi olan baharın gelişini coşkuyla karşılamak amacıyla "Yeşilyurt’a Bahar Geldi" temalı bisiklet turu düzenledi. Doğaseverlerin ve bisiklet tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.Malatya Bisiklet Topluluğunun katkılarıyla düzenlenen bisiklet turu, Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önünden başlayarak Taftacık mevkiisine kadar uzanan yaklaşık 15 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. Her yaştan vatandaşın katıldığı bisiklet turunda, çevre bilincinin ve sağlıklı yaşamın önemine de dikkat çekildi.Baharın gelişini en güzel şekilde değerlendiren sporseverler sağlıklı yaşam için pedallarını çevirirken diğer taraftan ilçenin doğal ve tabiat güzelliklerini doyasıya teneffüs ederek güzel anlar yaşadılar.Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Baharın gelişini doğayla iç içe, sağlıklı bir etkinlikle kutlamak istedik. Doğa nasıl ki baharla birlikte canlanıyorsa, bizler de bu güzel mevsimi hareket ederek, spor yaparak, birlikte vakit geçirerek karşılamalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak çevreye duyarlı, sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tür etkinliklerle hem sporun ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek hem de birlik ve beraberlik duygumuzu pekiştirmek istiyoruz. Bugün pedal çevirerek hem doğanın keyfini çıkaracağız hem de temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için sembolik ama anlamlı bir adım atmış olacağız. Etkinliğimize katılarak bu güzel tabloya renk katan herkese teşekkür ediyoruz. Hem çevre bilincini artırmak hem de hareketli yaşamı teşvik etmek adına bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" diye konuştu.