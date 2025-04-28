Elazığ Kent Müzesine vatandaşların ilgisi sürüyor Elazığ’da, ‘Müzeler Şehri Elazığ’ Projesi çerçevesinde hayata geçirilen Kent Müzesine vatandaşların ilgisi devam ediyor. 28-04-2025 10:58 Güncelleme : 28-04-2025 10:58 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * KÜLTÜR - SANAT Usta ellerin ürettiği "tespihler" 10 ila 15 bin TL arasında alıcı bulabiliyor Minik şefler Cupcake Workshop’ta buluştu Aşık Sabit Müdami, Ardahan’da düzenlenen programla anıldı Düğün yemeği Babukko modern dokunuşlarla sofralara taşınıyor Muş’ta teknoloji bağımlılığına karşı çalıştay yapıldı Çok Okunanlar 1 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan Erzurum Ticaret Borsası’na ziyaret 2 Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı 3 Dağ Keçileri evlerin ve tarihi caminin çatısına çıktı 4 Akçam, Ardahan Şehit Aileleri Derneği başkanı oldu 5 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: "Erzurum’u bir Davos yapmak üzere yola çıkmış bulunuyoruz"