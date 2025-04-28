Dağ Keçileri evlerin ve tarihi caminin çatısına çıktı

Akçam, Ardahan Şehit Aileleri Derneği başkanı oldu

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: "Erzurum’u bir Davos yapmak üzere yola çıkmış bulunuyoruz"