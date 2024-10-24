Yeşilyurt Belediyesi, kan bağışını teşvik etmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Türk Kızılay’ı ile iş birliği yaparak anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yeşilyurt Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminde gerçekleştirilen bağış kampanyasına, belediye çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Toplumsal dayanışma ruhuna güç katacak etkinlikler düzenleyip, bu yönde faaliyetlerde bulunan kamu, kurum, sivil toplum ve meslek örgütleriyle işbirliğiyle anlamlı organizasyonlarda buluşmaya devam eden Yeşilyurt Belediyesi, Kızılay Kan Merkezi ile ortaklaşa bir çalışmaya imza attı.Yeşilyurt Belediye İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminde hazırlanan bölümde gün boyu kan bağışı alındı. Türk Kızılay’ı yetkilileri kan bağışında bulunmak isteyen personellere ve vatandaşlara yardımcı oldu. Kan bağışı stoklarının yeterli seviyeye getirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla kurulan kan bağışı ünitesini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kan bağışının hayat kurtardığını ifade ederken, çalışma arkadaşlarına gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.Türk Kızılay’ı ile işbirliğiyle gerçekleşen etkinliğin amacının kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve düzenli kan bağışçısı sayısını artırmak olduğunu söyleyen Başkan Geçit, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerinden bahsederken, tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.Herkesin bir gün kana ihtiyacı olabileceğini belirten Başkan Geçit, “Kan bağışına dikkat çekmek adına Kızılay Kan Merkezi ile ortak bir çalışmaya imza attık. Bu tür kampanyalar, yalnızca kan ihtiyacını karşılamakla kalmıyor; aynı zamanda toplumumuzda dayanışma ruhunu artırıyor. Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Tek kaynağı insan olan kan, bir gün bize veya bir yakınımıza lazım olabilir. Kızılay’ımız da hem yurt içinde hem de yırt dışında bu konuda çok güzel faaliyetler gösteriyor. Onların elini güçlü tutmak adına her zaman onlara destek olmalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta toplumsal dayanışmayı artırmak adına bu tür etkinliklere sınırsız destek veriyoruz. Kan bağışında bulunarak duyarlı ve hassas bir davranış sergileyen mesai arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmayalım ki kan, en önemli hayati ihtiyaçtır. Kan vererek hem ihtiyaç sahibi insanlara faydalı oluyoruz, hem de sağlığımızın korunması adına önemli bir adım atmış oluyoruz. Kan vermek insan sağlığı için çok önemlidir. Kan bağışı yapmak hayat kurtarır” diye konuştu.