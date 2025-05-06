Parti binasında düzenlenen törenle, Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Zafer Tarhan, görevini Mücahit Çevik’e devretti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa teşkilat mensupları ve partililer büyük ilgi gösterdi.

Törende ilk olarak konuşan eski Merkez İlçe Başkanı Zafer Tarhan, görev süresi boyunca yapılan çalışmalardan bahsederek şunları söyledi:

“Bu görevi, teşkilatımızla birlikte büyük bir sorumluluk ve dava bilinciyle yerine getirdik. Sahada halkımızla iç içe olmaya, davamızı anlatmaya gayret ettik. Tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görevi devralan Mücahit başkanımıza yürekten başarılar diliyorum.”

Tarhan ayrıca, Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Teşkilatı’nda Engellilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildiğini belirterek, yeni görevinde de partisine hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.

Görevi devralan yeni Merkez İlçe Başkanı Mücahit Çevik ise konuşmasında teşkilat vurgusu yaptı. Çevik,

“Bizler bu kutlu görevi devralırken omzumuzdaki sorumluluğun bilincindeyiz. Güçlü ve sahada aktif bir merkez ilçe teşkilatı oluşturarak, il başkanlığımıza en güçlü desteği vermek için çalışacağız. El birliğiyle partimizi Elazığ’da daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Programda son olarak konuşan Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Erhun Karakuş, merkez ilçe teşkilatının önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Merkez ilçe teşkilatımız, sahadaki gücümüzün en önemli yapı taşıdır. Bugüne kadar bu görevi başarıyla sürdüren Zafer başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni görevi olan Engellilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde de aynı özveriyi göstereceğine inanıyoruz. Görevi devralan Mücahit başkanımızın da dinamizmi ve teşkilatçı kimliğiyle partimize önemli katkılar sunacağına inancımız tamdır. Bizler, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın liderliğinde el birliğiyle çalışarak, milletimize hak ettiği hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bu bir veda değil, bir bayrak değişimidir. Hep birlikte daha güçlü adımlarla yolumuza devam edeceğiz.”

Program, karşılıklı plaket takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.