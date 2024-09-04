Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı.
Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleşen idmanda özellikle genç futbolcuların hırsı ve azmi dikkat çekti. Ligde oynadığı 2 maçta galibiyetle tanışamayan Malatya ekibi, Çorum FK müsabakasını kazanarak 3 puanla tanışmak istiyor.
6 Şubat depremleri sonrası 1.5 yıldır ligde yer almayan sarı-siyahlı ekip, 2024-2025 sezonunda ilk haftadaki Pendikspor maçına çıkmamıştı. Doğu Anadolu temsilcisi, 3. haftada Ankara Keçiörengücü’ne 1-0 skorla mağlup olurken, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Erzurumspor’a 3-0’lık skorla kaybetti.