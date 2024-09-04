Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2024-2025 öğretim sezonunda Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi’nde öğrenim görecek olan ve GSB Yurtlarında barınacak olan öğrencileri karşılayama hazırlanıyor. GSİM İl Müdürü Levent Çakmur, ‘Uyum Toplantısı’nda yol haritasını belirlediklerini söyledi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) 2024-2025 Öğretim yılı için GSB yurtlarına kayıt yaptıracak olan öğrencileri karşılamaya hazırlanıyor.Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur başkanlığında ‘Uyum Toplantısı’ yapıldı. Hattat Hasan Çelebi Kız Yurdu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Uyum Toplantısı’na, Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel, Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Şube Müdürleri İbrahim Hakkı Akpınar, Memduh Ceyhan, Sadrettin Üstün, İbrahim Şimşek, Palandöken İlçe Müdürü Murat Tanas, Aziziye İlçe Müdürü Osman Hancı, yurt müdürleri ile gençlik merkezi müdürleri katıldı. Toplantıda yeni öğretim yılında Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi’ni tercih ederek Erzurum’a kayıt yaptırmaya gelecek olan öğrencileri karşılamak için yapılacak olan hazırlıklar ele alındı.Tanıtım stantları kurulacakErzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Şehirler arası Otobüs Terminali, Tren GAR’ı ve Havalimanında Stantlar kurarak öğrencileri karşılayacaklarını söyledi. Çakmur, “Üniversite öğrenimi için ilimizi tercih eden ve yurtlarımıza kayıt yaptırmaya gelecek olan öğrencilerimizi ve ailelerini karşılayacağız. Onlara yabancılık çektirmeyeceğiz. En hızlı bir şekilde yurt kayıt işlemlerini yaparak öğrencilerimize yardımcı olacağız. Şimdiden şehrimize gelecek olan öğrencilerimize ‘Hoş geldiniz’ dileklerimizi iletiyorum. İl Müdürlüğü olarak tüm birimlerimizle ve yurtlarımızla yeni öğretim sezonuna hazırız” dedi.