Erzurum’da kız öğrencilerine yönelik “Yazımda Kardeşlik Var” kampı başladı.2024 yılı “Yazımda Kardeşlik Var Kampı Başladı” Kamp programı çerçevesinde Erzurum İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Manevi Rehberler ve Kuran Kursu Öğreticiliği rehberliğinde 12-14 yaş aralığı kız öğrencilerine yönelik kamp programı düzenlenen etkinlikler ile başladı. Palandöken Müftülüğü Hacı Salih Efendi Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen kamp programında kız öğrencilerine manevi istasyonlar ve çeşitli etkinlikler ile değerler eğitimi veriliyor.