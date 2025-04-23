Yazar Hasan Topdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Muradiye’de öğrencilerle bir araya geldi.Çocuk edebiyatının sevilen isimlerinden Hasan Topdemir, Muradiye ilçesinde düzenlenen söyleşi ve imza gününe katıldı. Etkinlikte, öğrencilerin büyük ilgiyle okuduğu Şifrelerin Peşinde İstanbul kitabı üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştiren Topdemir, kitabının yazım sürecini, İstanbul’un tarihi ve gizemli yönlerini nasıl hikâyeye yansıttığını paylaştı. Öğrenciler, merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulurken, yazar da onların kitap okuma alışkanlıklarını destekleyecek tavsiyelerde bulundu. Birbirinden farklı oyunların sergilendiği imza gününde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar doyasıya eğlendi.Etkinlik sonrası İHA muhabirine konuşan Hasan Topdemir, "Çocuk kitapları yazarıyım ve çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyan bir insanım. Yazdığım kitaplarda bilimi, sanatı, edebiyatı; yani hayatı, kitapların büyülü dünyasında anlatmaya çalışıyorum. Bugüne kadar 16 kitap yazdım ve bu kitaplar yaklaşık 300 bin öğrenciye ulaştı. Bu da elbette beni çok mutlu ediyor. Aynı zamanda kitaplarım birçok dile çevriliyor ve farklı kültürlerdeki çocuklara da ulaşıyor. Aslında anlatmak istediğim; bu toprakların, yani Anadolu’nun kültürel değerleri. Ne yazık ki biz büyükler olarak bu toprakların kültürünü ve değerlerini yeterince koruyamadık. Bu yüzden; hayal gücü çok büyük, yürekleri tertemiz olan çocuklara bu mirası anlatmak için yollara düştük. Gittiğimiz her yerde çocuklarla buluşmamızın en büyük sebebi de hayatımıza değer katan süper kahramanlarımız olan öğretmenlerdir" dedi.Bundan sonraki kitap çalışmasının Van ve çevre iller olduğunu belirten Topdemir, "Öğretmenlerimizle çok güçlü bir bağımız var. Onlar bizleri davet ediyor, harika projeler hazırlıyorlar. Biz de onların bu değerli emeklerine bir nebze de olsa katkı sunmaya çalışıyoruz. Hem öğretmenlerimizle hem yayınevimizle hem de yazar arkadaşlarımızla ortak bir hedefimiz var. Meraklı öğrencilerle bir araya gelmek, merak eden çocuklarla sohbet etmek, bilgi alışverişi yapmak. Çünkü biz yazarlar, aslında bilgi veren değil, çocuklardan bilgi alan insanlarız. Onların gözünden dünyayı görmek bizim için en büyük ilham kaynağı. Ülkemiz kültürel anlamda çok zengin bir coğrafyaya sahip. Matematik romanlarımızda İstanbul’u, Göbeklitepe’yi, ’Mavi Yolculuk’ adlı kitabımızda ise Ege kıyılarını anlattık. Şimdi ise yeni kitabımızda Van ve çevresini yazmayı hedefliyoruz. Amacımız, bizlerin yeterince koruyamadığı bu kadim kültürü, geleceğin sahipleri olan çocuklara aktarmak. Çünkü biliyoruz ki onlar bu mirası bizden çok daha iyi koruyacaklar. Çocuklarla buluşma amacımız tam da bu. Bu toprakların kültürünü, değerlerini anlatmak ve omuzlarımızda taşıdığımız ülküyü onlara devretmektir" diye konuştu.