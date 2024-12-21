Muş Süper Amatör Lig A Grup’unda 28 puanla son haftaya lider olarak giren Yaygınspor, Zaferspor’u 12-1 mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamlayarak puanını 31’e yükseltti.Muş Süper Amatör Lig A Grubu’nda Teknik Direktör Abas Bakış, önderliğinde başarılı bir sezon geçiren Yaygınspor, son hafta Zaferspor’u 12-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamladı. Sezon boyunca üstün bir performans sergileyen ekip, bu galibiyetle puanını 31’e yükseltti.Namağlup bir şekilde grubunu zirvede bitiren Yaygınspor, önümüzdeki günlerde başlayacak olan 4’lü Play-Off karşılaşmalarında mücadele edecek. Şampiyonluk hedefiyle play-off’lara çıkacak olan takım, sezonun en güçlü ekiplerinden biri olarak dikkat çekiyor.Yaygınspor’un namağlup lider olarak grubunu tamamlamasının ardından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Hakim Çalışcı, takımın sezon boyunca sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu başarı, takımımızın ne kadar kenetlendiğinin ve inandığının bir göstergesidir. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız, sezon başından bu yana büyük bir özveriyle çalıştılar. Bu emeklerin karşılığını namağlup bir şekilde grubumuzu tamamlayarak aldık.Elbette işimiz burada bitmedi. Hedefimiz, Play-Off karşılaşmalarını da en iyi şekilde tamamlayarak bu sezonu şampiyonlukla taçlandırmak. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan tek ricamız, bize inanmaya ve destek vermeye devam etmeleridir. Yaygınspor, bu destekle daha büyük başarılara imza atacaktır" ifadelerini kullandı.Başkan Çalışcı, ayrıca bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Özelikle sponsorlarımız, İş Adamı Turgut Fırat ve birlikte çalıştığımız herkesin katkısı çok büyük. Yönetim kurulumuzdan teknik ekibimize, oyuncularımızdan taraftarımıza kadar herkesin payı var. Bu başarı hepimizin” dedi.