AK Parti Iğdır İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi’nde, mevcut başkan Ali Kemal Ayaz yeniden başkan seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye video konferans ile katıldı.AK Parti 8. Iğdır İl Kongresi Kazım Karabekir Spor Salonu’nda yapıldı. Kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayim Madak, AK Parti MKYK üyesi Ahmet Arslan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, partililer ve vatandaşlar katıldı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Muğla 8. Olağan Kongresi’nde konuşurken Iğdır’da da canlı izlendi. Kongrede mevcut başkan Ali Kemal Ayaz yeniden başkan seçildi.