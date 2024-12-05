Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM), Onkoloji Hastanesi ve Karaciğer Nakli Enstitüsü’nde yapay zeka destekli MR cihazını hizmete açtı.Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde bulunan Onkoloji Hastanesi ve Karaciğer Nakli Enstitüsü’nde yapay zeka destekli MR cihazını hizmete girdi. Hastanede yapılan törene İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Nusret Akpolat ile Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan ile öğretim görevlileri ve idari personel katıldı.Yeni cihazın açılışında konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, yapay zekâ destekli MR cihazının hastane için büyük bir kazanım olduğunu vurgulamak, “Bu cihazın çekim kapasitesindeki yüzde 40’lık artış sayesinde hem üniversitemiz hem de hastalarımız daha kaliteli hizmet alacak. Yapay zekâ desteği, süreci daha verimli hâle getirecek” dedi.Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Veysel Burulday ise, cihazın teknik detaylarını aktararak, “Yapay zekâ desteği, çekim sürelerini kısaltarak hasta konforunu artırıyor. Ayrıca görüntü kalitesini yükseltiyor ve teknisyenlere rehberlik sağlıyor. Cihaz, özellikle karaciğer nakli alanında elastografi donanımıyla da ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Burulday, yeni MR cihazının bölgede bir ilk olduğunun altını çizerek, “Bu cihaz, kapalı alan korkusu olan hastalar için daha konforlu bir tünel tasarımına sahip. Aynı zamanda karaciğer sertliğini ölçme özelliğiyle hastalarımıza daha iyi hizmet sunacağız” dedi.