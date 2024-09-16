Uzmanlar mezoterapi, ozon ve halk arasında hacamat olarak bilinen kupa tedavisi hakkında uyarılarda bulundu.Son yıllarda akupunktur, mezoterapi, ozon ve yıllar boyu Anadolu’da uygulanan halk arasında hacamat olarak bilinen kupa tedavisine ilgi arttı. Artan ilgiye karşı uzmanlar, alanında yeterliliği olmayan kişilerin uygunsuz şartlarda uyguladığı işlemlerin vatandaşların sağlığını tehdit ettiğini aktardı.Vatandaşlara yetersiz kişilere işlemler yaptırmamaları noktasında uyarılarda bulunan uzmanlar, "Donanımsız yerlerde eğitimsiz kişiler tarafından yapılan işlemler sonucunda hastalar birçok olumsuzlukla karşı karşıya kalıyor. Televizyonlarda, gazetelerde, medyada tedavi verdiğini, hatta kendi ürettiği ürünler olduğunu tanıtan pek çok kişi olduğunu görüyoruz. Kendisini uzman diye tanıtan kişiler tabii ki hastalara büyük zarar vermekte.” ifadelerine yer verdi.“Yanlış uygulama geçmeyen ağrılara sebep oluyor”Yapılacak uygulamalar öncesi hastanın işleme uygun olup olmadığının belirlendiğine dikkat çeken uzmanlar, “Yaş kupa uygulaması yapmadan önce hastanın kan düzeyi normal mi, yaşı uygun mu, bunu yapmaya psikolojik hazırlığı var mı, tansiyonu düşer mi, diyabeti var mı bakıyoruz. Halk arasında bilindiği adıyla hacamat aslında akupunktur noktaları üzerine yapılıyor ve bu oldukça uzun bir eğitim gerektiriyor. Çok bilinçli bir şekilde yapılması gerekiyor. Yaş kupa uygulaması sırasında bisturi ya da bazı kesici, delici aletlerle cilt üzerinde birtakım çizikler ya da delikler açılıyor. Eğer bu kesik ve deliklerin derinliği fazla olursa ciltte yara dokusu oluşuyor. Bu yara dokusu da ömür boyu o hastada belki de bu bölgede geçmeyen ağrılara sebep oluyor. Sürekli gidip bir hacamat yaptırma isteği oluyor ama bu ilk uygulamada yapılan yanlışlıktan doğuyor” şeklinde konuştu.