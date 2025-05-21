Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yerleşkesinde, Afet Farkındalık Etkinliği kapsamında yangınlara müdahale eğitimi düzenlendi.Etkinlik, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği koordinesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe İtfaiye Müdürlüğü 4 personel ile 2 araçla katıldı. Eğitimde, çeşitli yangın senaryoları üzerinden uygulamalı müdahale yöntemleri anlatıldı.Eğitim amaçlı yangın tatbikatına Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Çukurkuyu Müfrezesi ekipleri aktif olarak katılım sağladı. Tatbikat sırasında ekiplerin profesyonel müdahalesi katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.Gerçekleştirilen eğitimle, afet ve yangın durumlarında doğru müdahale yöntemleri anlatıldı. Ayrıca İtfaiyecilik mesleği ile itfaiye araç ve ekipman tanıtımı da yapıldı.