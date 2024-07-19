Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), çalışanlarının mesleki gelişimlerini güçlendiren eğitimlerini sürdürüyor.VEDAŞ bünyesinde Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerinde görev yapan teknik personel, tesis kontrollüğü eğitimi aldı. Van Uygulama Oteli’nde üç gün boyunca süren eğitimlere katılan yüze yakın personel, teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçti. Eğitimler hakkında açıklama yapan VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, “Hizmet kalitemizi artırmak amacıyla altyapımızı güçlendiren kapsamlı yatırımlar yapıyoruz. Yatırımlarımızın planlamasını ve kontrolünü yapan çalışanlarımıza eğitim vererek mevcut bilgilerini güncellemeyi ve yeni bilgiler edinmelerini sağladık. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerin personelimiz için oldukça faydalı olduğunu gördük. Çalışanlarımızın mesleki gelişimini destekleyecek ve sektördeki yenilikleri paylaşacağımız eğitim programlarımızı devam ettireceğiz” dedi.