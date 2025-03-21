Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, ’22 Mart Dünya Su Günü’ etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı kreş ve gündüz bakım evinde gerçekleştirilen etkinlikte, suyun tasarruflu ve bilinçli kullanımına ilişkin çocuklara bilgiler verildi. VASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Mustafa Numan Özdağ, öğrencilere su tasarrufu ve suyun bilinçli kullanılması ile ilgili bilgiler verdi.Su tasarrufunu anlatmak ve su bilinci aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte miniklere su tasarrufu bilincini anlatan ’Tek Göz’ün Çeşmesi’ adlı hikâye kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.Ayrıca kreşte bulunan musluklara da su tasarrufu aparatı takıldı.