Muş’un Varto ilçesindeki üniversite öğrencilerine yönelik ‘Çarşamba Semineri’ düzenlendi.Seminerde üniversite öğrencilerine Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün tanıtımı yapılarak, yürütülen faaliyetler, kurslar ve gençlik merkeziyle ilgili bilgiler verildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Varto Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş, “Öğrenci kardeşlerimizin spor branşlarına ilgisi bizleri mutlu etti. Üniversite öğrencilerimizle ‘Çarşamba Semineri’nde buluşmamızı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.