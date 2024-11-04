Muş’un Varto ilçesinde Vartolu bir iş adamı tarafından yapılan Gıyasettin Bingöl Meslek Yüksekokulu düzenlenen törenle açıldı.Muş’un Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Bursa’da ikamet eden iş adamı Gıyasettin Bingöl tarafından 2021 senesinde 3 bin metrekarelik alanda temeli atılan 3 katlı, 15 derslikli meslek yüksekokulunun açılışı gerçekleştirildi. 9 idarecisi, 17 akademik personeli ve 657 öğrencisi bulunan okulda, ilk acil yardım, eczane hizmetleri, optisyenlik, özel güvenlik, koruma ve spor yönetimi bölümleri, 4 laboratuvar ve bir konferans salonu yer alıyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, Muş il Müftüsü Halil İbrahim Demir tarafından okunan dualar eşliğinde açılış gerçekleştirildi.“Allah’ıma çok şükür 51 yıl sonra bir değirmencinin evinin yerine yüksekokul yaptım"Programda konuşan Gıyasettin Bingöl, yaşanan Varto depreminde 2 saat enkaz altında kaldığını belirterek, "İlkokulu zor şartlarda okuduk. Resmi rakamlara göre 2 bin 850 kişi ölmüş, kalan çocukları ise devlet okuttu. Biz de onlardan biriyiz. Yıl 1973, okulun yerinde bir değirmen vardı. Ben de köyden ilk gelmişim, ömrümde ilk elektriği görüyorum. Direği gördüğüm zaman bir saat direğe baktım. Ertesi gün yatılı okul sınavlarına gireceğiz. Amcamın oğlu da değirmencinin evinde kalıyor. Çok zor bir ortam, ben de o gece ona misafir oldum. Biz o gece geç yattığımız için sabah sınava geç kaldık. Yatılı okula kadar koşarak gittik. Rahmetli amcam kapıda bekliyor. Yatılı okul sınavına girdim ve kazandım. Biz 13 kişi girmiştik, hiçbiri kazanamadı. 51 yıl sonra Allah’ım ne kadar büyüksün ya değirmencinin evinin yerinde ilçemize okul yapmayı nasip etti. Allah’a yüz bin kere şükürler olsun. Okuyan çocuklar gerçek hayallerini burada gerçekleştirecekler. Varto’nun ekonomisine, eğitimine, geleceğine çok önemli bir katkı olur" diye konuştu.“Varto Meslek Yüksekokulu kendi yuvasına döndü“Varto Meslek Yüksekokulu’nun kendi yuvasına döndüğünü ifade eden Muş Valisi Avni Çakır, “Bugün üniversitemizin akademik açılış yılını gerçekleştirdik. Öğleden sonrada hep beraber çok güzel bir ana şahitlik ediyoruz. Tabiri caizse Varto Meslek Yüksekokulu yuvasına döndü diyoruz. Rektör yanlış anlamasın. Okulun adı Varto Meslek Yüksek Okulu ama fiziki şartlardan dolayı Muş’ta eğitim ve öğretim hayatına devam ediyordu. Âmâ haklı bir şekilde Vartolular eğitim ve öğretimin Varto’da devam etmesini istiyorlardı. Böylesi öğütlere mazhar olmak her kula nasip olmaz. Hele hele Varto’nun bağrından olan ve hayat hikayesi Varto’da başlayan ve Türkiye’nin saygın iş adamları arasında yükselmiş, hemşehrilerinin gurur kaynağı olmuş, şu an hayatını devam ettiren, memleketinde de insanların gönlüne girmiş. Allah herkese para pul verebilir ama gönüllere girmek bambaşka bir şeydir. Emeği geçen herkese, özellikle okulu yaptıran Gıyasettin Bingöl ve ailesine huzurlarınızda teşekkür ederim ”dedi.Program yapılan konuşmaların ardından sınıflar ve bölümlerin gezilmesi ve öğrencilerle sohbet edilmesiyle sona erdi.