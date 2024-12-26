MUŞ (İHA) –Muş’un Varto Gıyasettin Bingöl Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ‘Hayat arkadaşımı nasıl seçebilirim’ eğitimi verildi.Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Varto Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, gençlerin hayatlarına rehberlik etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Varto Gıyasettin Bingöl Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik ‘Aile Eğitim Programı’ kapsamında ‘Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim’ başlıklı eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde sağlıklı ilişkilerin temel taşları, doğru eş seçiminin önemi ve bireysel farkındalığın geliştirilmesine yönelik bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara, karşılıklı iletişim, saygı ve empati gibi konularda farkındalık kazandırılması hedeflendi.Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, gençlerin bilinçlenmesini sağlamak ve onların hayatlarına olumlu katkılar sunmak adına bu tür eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.Öğrenciler ise eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirerek, gelecekteki hayatlarına ışık tutacak bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundular.