Muş İl Emniyet Müdürlüğünün birçok biriminde görevli ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında kuruldu Varto’da stant açtı.Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında Gıyasettin Bingöl Varto Meslek Yüksekokulunda açılan stantta 213 öğrenci bilgilendirildi. Düzenlenen etkinlikte, Terör, Güvenlik, Asayiş, Toplum Destekli ve Narkotik Şube Müdürlüğü personelleri öğrencilere, dolandırıcılık, terör, siber suçlar, sosyal medya kullanımı, bağımlılık ve KADES hakkında çeşitli bilgiler verdi.Öğrencilere defter, tükenmez kalem, broşür, bez çanta, uçlu kalem, silgi seti ve grafik resim tekniği ile hazırlanan kişiye özel isim yazılı kaligrafi kâğıtları hediye edildi. Etkinlikte toplamda bin 343 öğrenciye ulaşıldı.Okullarında kurulan bilgilendirme standı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz F Büro Amirliğince; Üniversite öğrencilerinin terör örgütleri faaliyetlerinden uzak tutulmasını sağlamak amacıyla, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri(BÖF) kapsamında ’El Elele Güvenli Geleceğe’ projesi adı altında stant açıldı. Varto bilgilendirme ve stant çalışması dahilinde öğrencilere hediye olarak; defter, tükenmez kalem, broşür, bez çanta, uçlu kalem silgi set, grafik resim tekniği ile kişiye özel isim yazılı kaligrafi kağıdı hediye edilmiş, toplam da 213 kişiye ulaşılmıştır. Ayrıca Özel Güvenlik bölümü öğrencilerine meslek tanıtımı, birimimizle ilgili genel bilgiler ve dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgilendirmeler yapılmıştır” denildi.