Vanlı sporcu Bedirhan Ersayar, Antalya’da düzenlenen 1. CISM Açık Askeri Kick Boks Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak dünya üçüncüsü oldu.Şampiyonada güçlü rakiplere karşı üstün performans sergileyen Ersayar, Türkiye’yi başarıyla temsil ederek bronz madalya kazandı. Bu önemli derece, hem sporcunun azminin bir göstergesi oldu hem de Van’a gurur yaşattı. Milli Takım Antrenörü Kutalmış Çiftçioğlu, 19-24 Kasım 2024 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen CSIM Dünya Askeri Kick Boks Şampiyonası’nda Bedirhan Ersayar’ın dünya üçüncüsü olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çiftçioğlu, “Hedefimiz her zaman şampiyonluk. Ancak bu derece de bizim için çok kıymetli. Daha güçlü ve azimli bir şekilde geri döneceğiz” ifadelerini kullandı.Bedirhan Ersayar’ın başarısıyla hem Van’ın hem de Türkiye’nin gururu olduğunu ve şampiyona boyunca sergilediği mücadeleci performansıyla da büyük takdir topladığını belirten Kutalmış Çiftçioğlu, gelecek şampiyonalarda daha büyük hedeflere ulaşacaklarına inandığını söyledi.