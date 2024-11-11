Van’ın Gürpınar ilçesinde kayıp 30 koyun, ilkokul öğretmeni Emrah Yıldız tarafından dron ile bulunarak sahibine teslim edildi.Gürpınar’a bağlı Giyimli Mahallesi’nde yaklaşık bin küçükbaş hayvanı otlatan çoban, koyunlardan bir kısmının kaybolduğunu fark edince köylülere haber verdi. Destek çağrısı üzerine Giyimli İlkokulu’nda görevli öğretmen Emrah Yıldız, hobi olarak kullandığı dron ile aramalara katıldı. Geniş bir alanı dronla havadan tarayan Yıldız, kayıp koyunları 4 kilometre uzaklıkta, bir vadinin içinde buldu. Öğretmenin bildirdiği yere giden çoban, koyunları alarak güvenle sürüye geri getirdi.