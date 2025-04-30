VAN (İHA) – Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı soykırım politikalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla resim sergisi açtı.Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, İsrail’in uyguladığı zulme karşı dünyanın sessiz kaldığı Filistin için harekete geçti. Savaş mağduru Filistinlilere karşı uygulanan zulmü tuvallerine aktaran öğrenciler, sessiz kalan dünyanın harekete geçmesini istediler. Van-Şişli Öğretmenevi bahçesinde açılan sergide 40 öğrenciye ait eserlerin sergilendiğini ifade eden Okul Müdürü Emrah Değer, okul olarak her yıl geleneksel karma sergisi düzenlediklerini belirterek, "Her yıl farklı konu veya temayı ifade edecek sergilerimiz oluyor. Bu yıl da böyle bir sergiyi gerçekleştirmemizdeki amaç, Gazze ve Filistin’deki zulme karşı bir farkındalık oluşturmak, bir ses getirmek ve oradaki çocukların yaşadığı sıkıntıları dile getirmektir. Oradaki çocukların yaşadığı sıkıntıları, okulumuzda eğitim gören çocukların kendi gözlerinden ve kendi hayal dünyaları ile ifade etmelerini sağladık" dedi.‘Filistin’de çocuk olmak’ adlı sergide toplam 45 öğrenciye ait eserin yer aldığını belirten Değer, "Burada farkındalık oluşturmanın yanında 45 öğrencimizin yaptığı eserleri satışa da sunuyoruz. Bu satıştan gelen gelirleri de Filistinli çocuklara destek amaçlı göndereceğiz. Sergimiz bugün Van-Şişli Öğretmenevi bahçesinde, yarın Bedesten Çarşı avlusunda, cuma günü de Edremit sahilinde sergilenecektir. Tüm halkımızı Filistin’e destek için sergimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Öğrenciler ise yaptıkları eserlerde, savaş ortasında kalan Filistinli çocukların yaşadıklarını aktararak bir farkındalık oluşturmak ve orada yaşanan zulmün artık son bulmasını istediklerini söylediler.Sergiyi gezen minik çocuklar da savaşın son bulmasını ve Filistinli çocukların da herkes gibi özgür olmasını istediklerini ifade ettiler.