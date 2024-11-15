Van Teknokent Koleji, Erasmus K210 “100’lerde Teknoloji ve Muasır Medeniyet” projesiyle ilk 6’ya girerek büyük bir başarı elde etti.Van Teknokent Koleji, Türkiye genelinde sadece 6 projenin geçmeyi başardığı Erasmus K210 projesi kapsamında büyük bir başarıya imza attı. “100’lerde Teknoloji ve Muasır Medeniyet” adlı projeleriyle ilk 6’ya giren kolej, Avrupa çapında adından söz ettirmeyi başardı. Bu proje, öğrencilerin çağdaş teknolojilerle buluşmasını, kültürel zenginlikleri tanımasını ve uluslararası deneyimler kazanmasını hedefliyor.“Napoli’de ilk hareketlilik başladı”Proje kapsamında ilk hareketlilik, İtalya’nın tarihi ve kültürel açıdan önemli şehirlerinden Napoli’de gerçekleşti. İtalya ve Portekiz’den projeye katılan ortak okullarla birlikte ilk adımlar atıldı. Bu buluşmada öğrenciler, teknoloji ve yazılım alanında deneyim kazanma fırsatı buldu. Özellikle sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak, projenin temelini oluşturan uygulamalara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu sayede öğrenciler sadece teorik bilgiyle kalmayıp, pratik uygulamalara da katılarak yazılım ve VR teknolojisi hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldular.“Kültürlerarası etkileşim ve tarihi keşifler”Öğrenciler, İtalya’daki eğitim ve proje çalışmalarının yanı sıra, bu kültür zengini ülkenin tarihi yerlerini de gezme fırsatı buldular. Napoli’nin antik sokakları, Roma döneminden kalma yapılar, Pompeii kalıntıları ve yerel müzeler gibi tarihi bölgeler keşfedildi. Bu geziler, öğrenciler için sadece bir kültürel etkileşim değil; aynı zamanda Avrupa tarihi hakkında bilgi edinme ve farklı kültürlerle kaynaşma imkanı sundu. Erasmus K210 projesi, öğrencilerin teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirirken, aynı zamanda onlara uluslararası bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. “100’lerde Teknoloji ve Muasır Medeniyet” projesi ile öğrenciler, 21. yüzyıl becerileri doğrultusunda kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Yazılım ve sanal gerçeklik gibi alanlarda pratik bilgi edinen öğrenciler, gelecekte bu alanlarda daha donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için destekleniyor. Proje boyunca yapılacak diğer hareketliliklerde, öğrencilerin daha fazla deneyim kazanması ve farklı kültürlerle etkileşimlerini derinleştirmesi planlanıyor. Öğrenciler, Portekiz’de gerçekleşecek bir sonraki etkinlikte, yazılım ve VR projelerini daha da ileri seviyeye taşıyarak uluslararası bir çalışma ekosistemine adapte olma fırsatı bulacaklar. Bu projesi, yalnızca okul ve şehir için değil, Türkiye için de önemli bir gurur kaynağı oldu. Uluslararası bir platformda elde edilen bu başarı, kolejinin eğitim kalitesini ve öğrencilerinin yetkinliklerini gözler önüne sererken, gelecekte daha büyük başarıların temelini atıyor.