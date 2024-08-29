Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine şiddetli baş ağrısı şikayetiyle başvuran Pakize Sönmez’in kafa tabanından 6,5 santimlik kitle çıkarıldı.Gürpınar ilçesinde ikamet eden engelli Pakize Sönmez (54) isimli kadın, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle yakınları tarafından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada yapılan tetkikler neticesinde Pakize Sönmez’in kafa tabanında 6,5 santimlik kitleye rastlandı. Hemen ameliyata alınan Sönmez, yapılan başarılı operasyon ile sağlığına kavuştu.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Dr. Sida Doğan, “Bu hastamız, acil servise şiddetli baş ağrısı, kişilik değişikliği şikayetiyle başvurdu. Doktor Haluk Can hocamızla beraber acil serviste hastamızı değerlendirdik. Hastamızın çekilen cranial görüntüleri ve hastanın kliniğinde, kafa tabanın ön kısmında yaklaşık 6,5 santim çapında olan bir kitleyle karşılaştık. Bu kitle klinik olarak nadir gözüken kitlelerden olup beynin ana damarlarına ve göz sinirine yakın bir bölgede bulunmaktadır. Bu yönden büyüklüğü nedeniyle çıkarılması zor bir cerrahisi vardır. Hasta yakınlarıyla konuşarak hastayı aynı gün ameliyat ettik. Operasyonda da tümüyle kitleyi çıkartmış bulunmaktayız. Hastamız, ertesi gün servise alındı ve şu anda hastamızı taburcu etmeyi planlamaktayız” dedi.Hastanın kardeşi Zülfikar Sönmez ise Van’da yapılan bu ameliyatların çok anlamlı olduğunu ifade ederek, “Köyden ambulansla bizi buraya getirdiler. Allah razı olsun devletimizden. Bu büyük bir nimettir. Doktorlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.