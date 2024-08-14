Van İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur’an kursları sona erdi.Van İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur’an kurslarının kapanış programı gerçekleşti. Van Evliya Çelebi MTAL Uygulama Oteli’nde gerçekleşen programa Van Valisi Ozan Balcı, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Balcı, kısa bir selamlama konuşması yaptı.İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık’ın konuşmasının ardından tiyatro gösterisi ve koro ile devam eden program, Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere bisiklet ve ayakkabı hediye edilmesi ile sona erdi.