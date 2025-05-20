Van’da Rota Doğa Spor Kulübü öncülüğünde ilk kez Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) onaylı "Yaz Dağcılık Eğitimi" başarıyla tamamlandı.Rota Doğa Spor Kulübü binasında verilen teorik derslerin ardından, uygulamalı eğitimler Kalecik Tırmanış Bahçesi’nde yapıldı. Eğitimler, bölgede dağcılık alanında önemli çalışmalara imza atan deneyimli antrenörler Nejdet Bozkurt ve Raşit Adıgüzel tarafından verildi. Eğitim sonunda eğitmenlere özverili katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Kentte gerçekleştirilen TDF onaylı dağcılık eğitimlerine 21 sporcu katıldı.Etkinliğe katkı sunan TDF Van İl Temsilciliğine ve organizasyonun sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayan kulüp yöneticileri Sedat Karacan, Halil Kaya, Cüneyt Nas ve Fatih Cingü’ye teşekkür edildi. Yetkililer, bu tür eğitimlerin Van’da dağcılık sporunun gelişimi açısından önem taşıdığına dikkat çekerek, faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti.