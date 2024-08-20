Van’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda bakım, onarım, boya, temizlik ve donanım yenileme çalışmaları devam ediyor.Van’da yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir ortamda eğitim görmeleri için il genelindeki tüm okullarda gerekli çalışmaları yürütülüyor. Okullarda devam eden çalışmaları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, okulların fiziki şartlarını iyileştirmek için bakım ve onarım işlemlerinin devam ettiğini ifade etti. Van genelinde başlatılan bakım ve onarım çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Aras, “Okullarımızı gelecek eğitim öğretim sezonunda hazır hale getirmek için yoğun bir şekilde sahada çalışıyoruz. Bizlerde bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Birçok okulumuzda tamirat, tadilat, fiziki şartların iyileştirilmesi çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle çalışmalarımızı tamamlayacağız ve 9 Eylül’de hazır hale getirmek için yoğun bir şekilde çaba sarf ediyoruz” dedi.“118 anaokulu 9 Eylül’de hizmete açılacak”Van’da yapımı tamamlanan 118 anaokulunun 9 Eylül’de hizmete başlayacağını vurgulayan Aras, “Geçen yıl ve bir önceki yıl ilimizde yapımına başlanan 118 anaokulu ile ortaokul ve lise seviyesinde birçok okul yatırımlarımız sonlandı. Şu an 118 anaokulunu eylül ayı itibariyle Van halkının hizmetine sunuyoruz. Bu çok büyük bir hamle. Cumhuriyet tarihinden bu yana Van’da 40 anaokulu yapılmıştı. Bu yıl itibariyle 118 anaokulu, aynı anda hizmete girecek. Bunun yanında yine son 3 ay içerisinde yapımına başlanan 32 sınıflı 4 okulumuz da İpekyolu ve Tuşba ilçemizde ikili öğretimin azaltılması bakımından çok büyük katkı sağlayacaktır. 32 sınıflı devasa okullarımızın şu anda yapımları devam ediyor. İnşallah onlarda önümüzdeki eğitim öğretim yılında hizmete girmiş olacak. Yine bölgenin, hatta ülkenin en iyi spor liselerinden birinin inşaatında son aşamaya gelindi. Eylül ayı itibariyle eğitim öğretim faaliyeti orada da başlayacak. Böylece Van, tam amacına uygun bir spor lisesine kavuşmuş olacak. Bunun yanında yine denizcilik lisemizde de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bunun yanında yine özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız için yapılan 24 sınıflı iki adet okulumuz da bu yıl itibariyle hizmete geçecek. Bütün yapılan bu fiziki yapılar ilimizde ihtiyacı büyük ölçüde gidermiş olacak. Sadece fiziki alt yapı dışında kültürel, sanatsal çalışmalar anlamında da alt yapı oluşturacak çalışmalar yürütülüyor. İlimizde son iki yılda yapılan çalışmalar bizi gururlandırıyor. Van gerek sınıf anlamında, gerek spor anlamında, gerek yüzme havuzları, çocuk kütüphaneleri ve daha ismini sayamayacağım birçok çalışma açısından altın çağını yaşıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor, sevindiriyor” ifadelerini kullandı.