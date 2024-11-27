Van’da olumsuz hava şartları nedeniyle 3 ilçede okullar tatil edildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde ilimiz genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının -6 dereceye düşeceği öngörüsüyle oluşacak buzlanma ve don olayı neticesinde kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak olası bir kaza riskine karşı; İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde 28 Kasım 2024 Perşembe günü resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.