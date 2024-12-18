Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi, LPG tankı montajı sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan baba ve oğlunun tedavisini başarıyla tamamladı.Van Sanayi Sitesi’nde 5 Ekim 2024’te LPG tankı montajı sırasında yaşanan patlamada yaralanan 48 yaşındaki Mehmet Refik Altunlu ve 12 yaşındaki oğlu Muhammed Üveys, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlamanın ardından vücutlarında ağır yanıklar oluşan baba ve oğul, hastanenin yanık merkezinde uzman bir ekip tarafından yoğun bir tedavi sürecine alındı. Erken müdahale sayesinde baba ve oğul 20’den fazla ameliyat geçirdi. Uzun süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlıklarına kavuşan Altunlu ailesi, bugün itibarıyla taburcu edildi.Konuya ilişkin gazetecilere konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, yanık merkezlerinin hastaneler için önemli alanlar olduğunu belirtti. Hastaları tedavi ettikten sonra tüm süreçlerden geçirerek başarılı bir şekilde taburcu etmenin zor olduğunu ifade eden Başhekim Sarıkaya, "Yanık merkezimizdeki doktorlarımız ve hemşirelerimiz profesyonel bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Merkezimiz yalnızca Van iline değil çevre şehirlere ve diğer bölgelerden gelen hastalara da hizmet veriyor. Yanık merkezinde bulunan yoğun bakım ve ameliyathane hizmeti sayesinde ileri düzey hastaları da kabul edebiliyoruz. Hasta memnuniyet oranımız oldukça yüksek ve bu anlamda ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.Hastaların vücutlarında üçüncü derece yanıkların oluştuğunu dile getiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Özalp ise "Merkezimize geldiklerinde genel durumları oldukça kötüydü. Hastalarımızda gün aşırı yapılan ameliyatlarla yaralarını toparlamaya çalıştık. 20’den fazla ameliyat gerçekleştirdik. Sonrasında, deri kaybı olan bölgelerde hastalarımızın vücudundaki sağlam dokulardan deri nakilleri yaptık. Bugün ise onları taburcu etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.Yanık Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Ali Rıza Karayıl da hastaların ilk geldiklerinde hayati tehlikeleri bulunduğunu belirterek, "Bu tedavi uzun ve zorlu bir süreç oldu. Yaklaşık iki ay boyunca hastalarımızın günlük yara bakımları ve pansumanları yapıldı. Gün aşırı ameliyatlarını gerçekleştirdik. Her iki hastamız toplamda yirmiden fazla ameliyat geçirdi. Bugün artık onları evlerine uğurluyoruz" şeklinde konuştu.“Adeta mumya gibiydim”Elim bir kaza sonucu tüp patlaması yaşandığını anlatan Mehmet Refik Altunlu, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:"Van Oto Sanayisi’nde bir dükkanım var. Oğlum yanıma para almaya gelmişti. İkimiz de ciddi şekilde yandık. İlk geldiğimde bilincim yarı kapalıydı, vücudumun yüzde 60’ı yanmıştı. Çok ağır bir tedavi sürecinden geçtik. Şimdi Allah’a şükür, kendi başıma yürüyebiliyorum ve ellerimi kullanabiliyorum. Doktorlarımız ve hemşirelerimizin sayesinde bugün bu durumdayız. Adeta bir aile gibi olduk.”“Zorlu süreci atlattık”O gün babasından tıraş ücretini almaya gittiğini ifade eden 12 yaşındaki Muhammed Üveys Altunlu da "O anda patlama oldu ve ben de yandım. Buradaki doktorlar ve personelin yoğun çabasıyla iyileştim. 20’den fazla ameliyat geçirdik. Şimdi sağlığımıza kavuştuk, çok mutluyum” dedi.