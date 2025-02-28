Van İl Sağlık Müdürlüğü, koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve vatandaşları sağlıklı bir yaşama teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.Sağlık Bakanlığı tarafından sağlığa yönelik risklerden bireyleri ve toplumu korumak, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla Van’ın üç ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) kuruldu. Van İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde İpekyolu, Tuşba ve Erciş ilçelerinde hizmet veren sağlıklı hayat merkezleri, aile hekimliği hizmetlerini destekleyerek sağlık hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu merkezlerde kanser taramaları başta olmak üzere beslenme danışmanlığı, fizyoterapist, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri, bebek dostu programları, gebe sağlığı danışmanlığı ve SMA taramaları gibi birçok alanda ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor.Kentte hâlihazırda 3 ilçede hizmet veren sağlıklı hayat merkezlerinin sayısının artırılması hedefleniyor. Yapımı devam eden 2 yeni merkezin tamamlanmasıyla birlikte, toplamda 5 sağlıklı hayat merkezi vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti verecek."Van’da yeni SHM’ler kuruluyor"Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, koruyucu sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan birinci basamak sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini belirtti. İl Sağlık Müdürü Tosun, "Şu anda ilimizde üç sağlıklı hayat merkezi bulunmaktadır: Erciş, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde. İnşallah yapımı devam eden iki sağlıklı hayat merkezimizin de tamamlanmasıyla birlikte toplamda beş merkeze ulaşmayı hedefliyoruz. Kısa ve orta vadede bu beş sağlıklı hayat merkezi yatırım planlarımız arasında yer almakta olup, önümüzdeki bir iki yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanmaktadır" dedi."Vatandaşları sağlıklı bir yaşama yönlendiriyoruz"Sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz kanser taramaları yapıldığını hatırlatan Tosun, "Ön tanı konulan hastalarımızın hastanelere yönlendirilmesi, randevularının alınması ve takipleri bu merkezler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra merkezlerimizde psikolog, çocuk gelişimci, beslenme uzmanı, diyetisyen ve fizyoterapist gibi sağlık profesyonelleri görev yapmakta, ayrıca spor salonlarımız hizmet vermektedir. Bu merkezlerimize başvuran vatandaşlarımızı sağlıklı bir yaşama yönlendirmeyi ve hastalanmalarını önlemeyi amaçlamaktayız" diye konuştu.Son bir yılda sağlıklı hayat merkezlerine yapılan başvurularda ciddi bir artış yaşandığını vurgulayan Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sizlerin desteği ve tanıtımlarıyla, sivil toplum kuruluşları ve kurum amirlerimizle iş birliği içinde, bu merkezleri hastaneler kadar aktif kullanılan sağlık birimleri haline getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, Van halkını hastalanmadan sağlıklı bir yaşama teşvik etmektir."