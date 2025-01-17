Van’da eğitim gören 290 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı.Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Ozan Balcı, öğrencilere karnelerini vererek heyecanlarına ortak oldu. Burada konuşan Vali Balcı, "Her birinizin ileride ülkemize ve dünyaya katkı sağlayacak bireyler olacağına inanıyorum. Tatilde dinlenin, ailenizle ve sevdiklerinizle güzel vakit geçirin, bol bol okuyun. Hepinize iyi tatiller diliyorum" dedi.İl genelindeki bin 650 okulda eğitim gören toplam 290 bin 3 öğrencinin karnesini aldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras ise "Bugün öğrencilerimizin bir dönemin sonunda ulaştığı başarıyı görmek bizleri mutlu ederken, bu başarıda emeği olan tüm öğretmenlerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Her biriniz, çocuklarımızın hayatlarına dokunan ve onları geleceğe hazırlayan en önemli rehberlersiniz. Hepinizle gurur duyuyoruz. Tatili, hem kendinizi yenilemek hem de yeni döneme hazırlanmak için fırsat olarak değerlendirmenizi temenni ediyorum" dedi.Tören, anı fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.