Van’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde Van’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 21.02.2025 Cuma günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir (RAM ve Rehabilitasyon merkezleri dahil). Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır (0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler idari izinlidir.)" denildi.