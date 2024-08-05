Van’da doğumdan başlayıp ölüme kadar olan süreçte vatandaşa hizmet veren aile sağlığı merkezleri, hastanelerin yükünü azaltmakta aktif rol oyuyor.Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında 2010’dan itibaren uygulamaya alınan aile hekimliği sistemi, vatandaşların ikametlerine en yakın yerdeki sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesini sağlıyor. Birinci basamak başvuru noktası olan aile hekimleriyle hastanelerdeki yoğunluğun azaltılmasına da katkı sunulması amaçlanıyor. Düzenli sağlık kontrolleri, aşı hizmetleri, anne ve bebek sağlığı takipleri, kronik hastalık yönetimi ve kanser taramaları gibi birçok hizmeti sunan merkezler, erken teşhis ve tedavi ile sağlıklı bir yaşamı hedefliyor.Konuya ilişkin konuşan Dr. Yıldırım Altay, aile hekimliğinin anne karnından başlayan bir süreci doğumda ve doğumdan sonra bebeklik, çocukluk, evlilik dönemi, ileriki dönemlerde ve en son zamana kadar takip eden uzmanlık alanı olduğunu belirtti. Bebekler doğduğu günden itibaren topuk kanı alarak tarama yaptıklarını ifade eden Dr. Altay, “İşitme testi, görme testi, ileriki dönemlerde ise bağışıklık sistemleri testi hizmetleri veriyoruz. Aynı zamanda 50 yaş üstü kadın ve erkeklerde kolorektal kanser tarama testi, mamografi testleri ve rahim ağzı kanseri testleri yapılmaktadır. 40 ile 69 yaş arasına mamografi testleri, 30 ile 65 yaş arasına rahim ağzı kanseri testleri, 50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkek vatandaşlarımıza ise kolorektal kanser testlerini yapmaktayız. Özellikle hipertansiyon, şeker hastalığı gibi obezite gibi takip edilmesi gereken kardiyovasküler hastalıkların takiplerini yapmaktayız” dedi.Vatandaşın aile hekimliğini sadece reçete yazdırmak için kullandığına dikkat çeken Altay, “Aslında biz tüm vatandaşlarımıza hem teşhis hem tedavi hem kanser tarama hem de tanı koyma amaçlı yapılan işlemlerde yardımcı olmaktayız. Vatandaşlarımız, ikinci basamak özel hastane, devlet ile üniversite hastanelerine gitmeden önce aile hekimliklerine uğradıkları zaman teşhis ve tedavilerinde gerekli özeni gösterdiğimizden ve aile hekimliğinin asıl amacı olan aileyi tanıdığımızdan dolayı takibi devamlı yapabildiğimiz için gerekli müdahale, tanı ve tedavileri yapmaktayız. Bizi aşan tetkik ve tanı konusunda daha üst merkeze gidilmesi gereken durumlarda ise gerekli yönlendirme ve sevkleri yapmaktayız” diye konuştu.Sağlık taramaları için İpekyolu 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezine geldiğini söyleyen Sait Öztunç isimli vatandaş ise “Eğer hastanelik bir durumumuz varsa bizi hastaneye sevk ediyorlar. Hastanelik bir durum yoksa burada gereken müdahaleyi burada yapıyorlar. Aile hekimlerinden çok memnunuz” şeklinde konuştu.