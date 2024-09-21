Trendyol Süper Lig’de oynanan derbi müsabakasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-1 yenmesi Van’da coşkuyla kutlandı.Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etmesinin ardından taraftarlar sokağa döküldü. Ellerinde Galatasaray bayrakları ile kentin en işlek caddeleri Maraş ve Cumhuriyet Caddesine çıkan Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe’ye karşı alınan galibiyeti doyasıya kutladı. Maraş Caddesi’nde bir araya gelen taraftarlar, daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinden Beşyol meydanına kadar yürüdü. Taraftarlar burada da sevinç gösterisinde bulunduktan sonra evlerine dağıldı.