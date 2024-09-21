Süper Lig’in dev derbisinde Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etmesini taraftarlar Bitlis’in Tatvan ilçesinde coşkuyla kutladı.Tatvan’ın en işlek caddelerinde araç konvoyları oluşturulurken, taraftarlar Galatasaray bayraklarıyla zafer şarkıları söyledi. Tatvan’daki Galatasaray taraftar gruplarının organize ettiği kutlamalar, şehrin dört bir yanında yankı buldu. Taraftarlar, Fenerbahçe karşısında alınan bu zaferin sezon boyunca devam etmesini dileyerek kutlamalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü.