Van’ın Bahçesaray ilçesinde mahalle yolunun kapalı olmasından dolayı yaşlı hasta ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.Van’da dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray ilçesinde 19 mahalle, 52 mezra olmak üzere 71 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Çatbayır Mahallesi’nde ikamet eden Abdurrahman Güç, rahatsızlandı. Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı Bahçesaray’da böbrek rahatsızlığı yaşayan yaşlı hasta için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. 4 saatlik çalışma sonucu mahalleye ulaşan ekipler hastayı alıp Bahçesaray Devlet Hastanesi’ne nakli gerçekleştirildi.