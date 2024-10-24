Van’ın Çaldıran ilçesindeki Hıdırmenteş ve Muradiye ilçesindeki Süphan göllerinde yapılan kapsamlı su analizinin sonuçları açıklandı.Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, göllerin su kalitesinin tarımsal kullanıma büyük oranda uygun olduğu belirlenirken, bazı parametreler dışında sazan balığının yaşamı için de elverişli olduğu tespit edildi. Laboratuvar analizlerinde, göllerin su kalitesini etkileyen askıda katı madde oranının sınırın üstünde olduğu ortaya çıktı. Diğer su parametrelerinin ise tarım faaliyetleri için yeterli olduğu vurgulandı.Uzmanlar, su israfını önlemek için geleneksel salma sulama yöntemlerinin terk edilmesi gerektiğini belirterek, modern sulama sistemlerinin kullanımının zorunlu hale getirilmesini istedi. Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleniyor ve modern sulama teknikleri konusunda eğitimler verilmeye devam ediyor.