Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 2 günlük Down sendromlu bebek, ambulans uçakla İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 2 günlük Down sendromlu, komplet ASVD ve aort koarktasyonu tanılı Nazan Karakoç isimli bebeğin ileri tetkik ve tedavi için İstanbul’a sevkine karar verildi. Sağlık ekipleri, bebeğin hayati tehlikesini göz önünde bulundurarak, Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep etti. Görevlendirilen ambulans uçak, Van Ferit Melen Havalimanı’na indi. Alınan bebek, ambulans uçakla İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.