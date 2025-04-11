Türkiye Acil Tıp Derneği organizasyonunda yürütülen "Afet Okulu" projesi kapsamında Van’da acil tıp uzmanlarına yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.Van Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen eğitimlerde, geçmişte afet sahasında aktif görev almış 16 deneyimli acil tıp uzmanı tarafından katılımcılara eğitim verildi. Eğitim programında; afet psikolojisi, afet yönetimi, paydaş kurumlarla koordinasyon gibi başlıklarda teorik ve pratik bilgiler aktarılırken, muhtemel bir afet durumunda sağlık hizmetlerinin nasıl organize edilmesi gerektiği üzerine detaylı çalışmalar yapıldı.Daha önce İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Antalya ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen eğitimlerin ardından Van, Afet Okulu Projesi’nin 7’nci durağı oldu. Projeyle ülke genelinde afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması, sağlık çalışanlarının afet yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi ve afet anında hızlı ve etkin müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor."Afet günü gelmeden tüm planlarımızı yapmalıyız"İHA muhabirine konuşan Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, kentte 11-13 Nisan tarihleri arasında ‘Afet Okulu’ eğitimlerinin düzenlendiğini belirtti. Bu eğitimlerin Türkiye Acil Tıp Derneği öncülüğünde gerçekleştirildiğini hatırlatan İl Müdürü Op. Dr. Tosun, "Bu eğitim, ülkemizin bir deprem ve afet bölgesi olması gerçeğinden hareketle büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle başta hekimlerimiz olmak üzere sahadaki tüm sağlık personelimizle, sağlık yöneticilerimizin afete hazır olması gerekmektedir. Afet günü gelmeden tüm planlarımızı yapmalı ve o günlere hazır bir şekilde beklemeliyiz. Bu doğrultuda, İl Sağlık Müdürlüğü olarak Sağlık Hizmetleri Başkanlığımız ile birlikte afetle ilgili çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Afet planlarımızı güncelleyip, düzenli olarak yaptığımız tatbikatlarla o günlere hazır olmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bu ve benzeri eğitimleri ilimizde sürekli hale getirerek, ekip arkadaşlarımızın afet bilincini en üst noktaya taşımak ve afet organizasyon şemamızı dinç tutmak istiyoruz. Amacımız, o gün geldiğinde Allah korusun en hızlı şekilde sahadaki tüm vatandaşlarımıza hizmet sunabilmektir" dedi."Afetler ülkemizin bir gerçeğidir"Afetin olacağı ilin hazırlıklı olmasının tek başına yeterli olmadığının altını çizen Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı ise "Çünkü afet anında o ildeki yöneticiler ve sağlık çalışanları da afetzede konumundadır. Bu nedenle afetlere karşı tüm Türkiye’nin topyekûn hazır olması gerekmektedir. İşte bu nedenle bugün Van’da gerçekleştireceğimiz Afet Okulu eğitimine yalnızca Van’daki acil uzmanları ve yöneticiler değil, aynı zamanda çevre illerden, muhtemel bir afette bize destek olabilecek sağlık profesyonelleri de dahil edilmiştir. Bir afet durumunda biz onlara, onlar da bize destek olacak. Bu dayanışmayla tüm Türkiye, muhtemel bir afeti tek yürek olarak daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetebilecektir" diye konuştu.Türkiye Acil Tıp Derneği Başkan Yardımcısı ve Afet Okulu Projesi Koordinatörü Doç. Dr. Funda Karbek Akarca da, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde sahada yaşanan sıkıntıların gözlemlendiğini belirterek, "Bu eksiklikleri gidermek adına Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu olarak ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Evet, acil tıp uzmanları deprem sonrası bölgeye akın akın gitti, ancak afet yönetimi konusunda çeşitli aksaklıklar yaşandı. Biz de bu sıkıntıları gidermek amacıyla ulusal çapta 10 bölgeyi kapsayan Afet Okulu projemizi oluşturduk. Bu proje kapsamında, 3 gün boyunca hem teorik eğitimler veriliyor hem de gittiğimiz bölgenin afet hazırlıkları yerinde inceleniyor" şeklinde konuştu.Afet Okulu’nun karşılaşılabilecek afet durumlarında alınması gereken aksiyonlara dair bir hazırlık ve eğitim süreci olduğunu ifade eden Türkiye Acil Tıp Derneği Afet Komisyon Üyesi Prof. Dr. Murat Orak ise şunları söyledi:"Daha önce afetleri ‘doğal’ ve ‘beşeri’ olarak sınıflandırırdık. Ancak artık ‘doğal afet’ kavramı yerine ‘doğal tehlike’ ifadesi kullanılmaktadır. Çünkü bu tehlikeyi afet haline getiren, biz insanların yaptığı hatalardır. İyi bir afet yönetimi için en önemli unsur, hazırlıklı olmaktır. Bu da bireysel ve kurumsal düzeyde planlamayla mümkündür. Bununla birlikte, her bireyin eğitildiği, her duruma hazır toplumlar oluşturmak yani toplumsal dayanıklılığı artırmak da temel hedefimizdir."Kentte 3 gün sürecek eğitim programına, Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nden gelen 27 acil tıp uzmanı katıldı.