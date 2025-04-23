Van’da ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ coşkuyla kutlandı.Valilik bahçesinde bulunan Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Van Kalesi Atatürk Kültür Parkında düzenlenen etkinliklerle devam etti. Burada da anasınıfı öğrencilerinin gösterisi ve şiirlerin okumasıyla devam eden etkinlikler; koro ve halkoyunları gösterisiyle son buldu.Etkinlik kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularla tebrik ettiğini belirtti. Aras, "23 Nisan, kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolüdür. Ülkemizin kurtuluş mücadelesinde bir dönüm noktasını oluşturan bu tarihi gün, aynı zamanda gelecek nesillerin bağımsız, özgür ve her bakımdan gelişmiş bir Türkiye’de yaşaması için verilen mücadelenin en anlamlı sembolüdür. Vatan topraklarının dört bir yandan işgal edildiği, milletimizin varoluş mücadelesi verdiği o zorlu günlerde, istiklal aşkıyla ayağa kalkan Türk milleti, kendi geleceğine sahip çıkmış, Anadolu’nun bağrından doğan bu irade ile Cumhuriyet’in temelleri atılmıştır" dedi.Etkinliklere Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.