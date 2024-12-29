Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) raylı sistem çalışmaları çerçevesinde ‘Kent İçi Raylı Sistem’ semineri düzenlendi.Van YYÜ, Zeve Kampüsü’nün ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları çerçevesinde “Kent İçi Raylı Sistem” semineri gerçekleştirildi. Demiryolu ve Raylı Sistem Uzmanları Şeyhmuz Oktar ile Levent Durusoy’un konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, Prof. Dr. Nihat Bayşu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminere, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin yanı sıra üniversitenin farklı bölümlerinden çok sayıda öğrenci ve akademisyen ilgi gösterdi.Etkinliğe katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kampüsün gelişimi ve ulaşım altyapısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında üniversitenin 2019 yılında gerçekleştirilen master planına değinen Şevli, bu plan kapsamında 2020’den itibaren hayata geçirilen ana ulaşım projelerini anlattı. OSB Kavşağı’ndaki yeni yol çalışmaları ve kampüsün ana girişindeki düzenlemeler ile Erciş Yolu’na yapılması planlanan bağlantılar hakkında bilgi veren Şevli, hastane ve üniversite içindeki farklı bölgelerin ulaşım hatlarının ayrılmasının amaçlandığını vurguladı. Minibüsler ve otobüsler için ayrı hatların oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirten Rektör Şevli, “Özellikle büyük ve geniş alana yayılan kampüste, kış aylarında yürümek zorlaştığı için raylı sistem projelerini gündeme aldık. Kampüs içerisinde bir nostaljik tramvay ya da hafif raylı sistem planlıyoruz. Bu proje, Taksim-Beyoğlu’ndaki nostaljik tramvay modeliyle benzer olabilir. Şu anda projelendirme çalışmalarını sürdürüyoruz ve yakın zamanda daha somut adımlar atmayı planlıyoruz” dedi.Şehir ve kampüs arasındaki mesafeleri kısaltmak adına raylı bir ulaşım hattının değerlendirildiğini belirten Şevli, üniversitenin ‘Sağlık Adası’ olarak adlandırılan yeni alanlarında, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hayvan Hastanesi gibi birimlerin bir araya getirileceğini de sözlerine ekledi.Seminer kapsamında sunumunu gerçekleştiren Raylı Sistem Uzmanı Şeyhmuz Oktar ise kent içi ulaşımda toplu taşımanın önemine ve raylı sistemlerin avantajlarına değindi. Oktar, raylı sistemlerin tarihi gelişimini anlatarak, çevre dostu, güvenli ve konforlu olması, düşük maliyetli ve yüksek yolcu kapasitesine sahip olması gibi yönleriyle toplu taşımada öncelikli bir çözüm sunduğunu vurguladı. Toplu taşımaya geçişin bireysel araç kullanımı ve bunun çevresel etkilerini azaltmadaki rolüne dikkat çeken Oktar, Türkiye’deki raylı sistemlerin mevcut durumu ve şehirler bazında kullanım oranları hakkında bilgiler verdi.Raylı Sistem Uzmanı Levent Durusoy da, raylı taşımacılığın tarihi gelişiminden, ekonomik ve çevresel avantajlarından bahsetti. Büyük şehirlerde tramvay ve metro projelerinin trafik sorunlarını çözmedeki etkilerini örneklerle açıklayan Durusoy, üniversite içinde raylı sistem kurma fikrinin hem güvenli hem ekonomik hem de çevre dostu bir çözüm sunduğunu belirtti. Üniversitedeki ziyaret sırasında raylı sistem güzergâhları üzerinde inceleme yaptıklarını da paylaşan Durusoy, üniversite ve şehirde raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasının faydalarını vurgulayarak, insanların sıcak ve güvenli bir ortamda seyahat edebileceği bir ulaşım altyapısının önemini dile getirdi.Seminer, öğrencilerin ve akademisyenlerin sorularıyla interaktif bir hale gelmesinin ardından son buldu.