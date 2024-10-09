Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) 2024-2025 akademik yılı kapsamında yemek bursu başvuruları başladı.Van YYÜ, 2024-2025 akademik yılı yemek bursu başvurularının başladığını duyurdu. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasında gerekli bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerektiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasında ’öğrenci başvuruları’ başlığı altında yer alan ’başvuru formunu’ doldurarak, formda belirtilen belgeler ile birlikte fakülte/yüksekokul yönetimlerine veya üniversitemiz burs koordinatörlüğüne 15 Ekim 2024 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir" denildi.