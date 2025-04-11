VAN (İHA) – Pascogas Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Kayıkçı tarafından, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde yapılacak denizcilik fakültesi binasının yapım protokolü imzalandı.Van YYÜ Senato Salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 1982 yılından bu yana üniversitede kısmi bağışların yapıldığını ifade ederek, bunun bir ilk olacağını söyledi. Rektör Şevli, "Belki hastanede bir oda inşa edildi, belki bir laboratuara bir bağışçı destekte bulundu ama bugüne kadar ne yazık ki üniversitemizde bir bağışçı tarafından bir fakülte binası, bir bina yapılmadı. Bu üniversitemiz tarihinde bir ilk olacak" dedi.Van YYÜ bünyesinde denizcilik fakültesinin olduğunu ancak bir binanın olmayışı nedeniyle öğrencilerin Sürmene’deki fakültede eğitimlerini sürdürdüklerine dikkat çeken Şevli, "Geçtiğimiz yıl bu protokolümüz sona erdi ve artık öğrenci almamaya başladık. Dolayısıyla denizcilik fakültesini biz Van’da aktif hale getirmek istiyoruz. Van’da bir Piri Reis Denizcilik Lisesi de var. Bu manada denizcilik alanında faaliyet gösteren Pascogas Denizcilik Firması Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Kayıkçı ve kıymetli eşi bizi ziyaret ettiler. Şaban Bey, Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü yapmış Cemalettin Şevli Bey ve İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan Bey yaklaşık 1-2 ay önce bizi ziyaret etmişlerdi. Hem Van’daki denizcilik lisesini hem de denizcilik fakültemizi ziyaret etmişlerdi. Biz eksikliklerimizi kendisine ilettiğimizde sağ olsunlar Van YYÜ Denizcilik Fakültesi binamızı inşa edebileceğini belirtti. Biz de hakikaten çok heyecanlandık. Çok sevindik. Böyle bir bağışın, bir bina yapımının Van YYÜ tarihinde bir ilk olacak olması, belki bundan sonraki diğer iş insanlarına da örnek teşkil etmesini görerek bu toplantıyı düzenledik. Hani bağışlar gizli yapılsın derler ama belki herkese de örnek olması ve teşvik olması için anlatmak gerekiyor. Van YYÜ Denizcilik Fakültesi, inşallah bu bina inşaatı tamamlandıktan sonra öğrenci almaya başlayacaktır diye ümit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.Diyarbakırlı iş adamı Pascogas Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Kayıkçı ise, "Toplumdan aldıklarımızı bir süre sonra topluma iade etmek gibi bir görevimizin olduğuna inanıyorum. Sektörümüze bir katkı olsun, bölgemize bir katkı olsun düşüncesiyle bu çalışmayı başlattık. Sadece bir bina yapıp bırakmayacağız, devamında istihdam edilecek arkadaşlarla birebir ilgilenerek denizcilik sektöründe hak ettiği yere gelmeleri üzere bir çabamız olacak. Yaptığımız binayı Van’a, Vanlılara, denizcilik sektörüne ve denizcilik okuyacak öğrencilere hediye etmek istiyoruz. Hayırlı olsun" dedi.Deniz Ticaret Genel Müdürü Cemalettin Şevli ve İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan’ın da birer konuşma yaptığı tören, protokolün imzalanmasıyla sona erdi.