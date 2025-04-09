Van’da spora ve sporcuya yönelik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş parkuru ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (BESYO) hazırlanan gençlere ücretsiz kurs imkânı sağlıyor.Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, açılan ücretsiz kursların İpekyolu ilçesine bağlı Anadolu İMKB Fen Lisesi spor salonunda alanında uzman antrenörler tarafından verileceği belirtildi. Açıklamada, "POMEM ve BESYO hazırlık kurslarında, gençlere programlı ve profesyonel bir çalışma imkânı sunulacak. Haftanın 5 günü akşam saatlerinde verilecek ücretsiz kurstan yararlanmak isteyen adayların 0538 515 9340 numaralı hattan bilgi alabilecek" denildi.