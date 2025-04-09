Sarıkamış’ta yapılan yol kontrollerinde durumundan şüphelenilen araçta uyuşturucu madde arama köpeği ‘Tabla’ ile yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, kullanmak, bulundurmak, imal veya ticaretini yapan kişilerin faaliyetlerini deşifre ederek yakalamak, vatandaşları uyuşturucu madde ve zehir tacirlerinden korumak amacıyla çalışmalar sürüyor.Kars’ın Sarıkamış ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yol kontrol ve araması yapıldı.Yapılan kontrol esnasında durdurulan bir araçta, "Tabla" isimli uyuşturucu madde arama köpeği eşliğinde yapılan aramada; 1 kişinin eşyaları ve üzerinde 5 gram bonzai maddesi ile 7 sentetik hap ele geçirildi.Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise imha edildi.