Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz" dedi.Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Bugün milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canını ortaya koyan, devletimizin vakarını gece gündüz demeden temsil eden Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz.Türk Polis Teşkilatımız; 180 yıldan beridir ülkemizde güven ve huzur ortamını sağlamayı kendine asli vazife saymış, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini korumuş, hukuka ve yasalara bağlı faaliyet göstermiştir. Bu köklü teşkilatımız; ülkemizin dört bir yanında düzenin, vatandaşlarımızın kalplerinde huzurun adı olmuştur.Biz; milletinin gözünün içine bakarak hizmet eden, hiçbir mazlumun başını öne eğdirmeyen bir polis teşkilatına sahibiz. Biz; milletin duasını arkasına almış, hainin karşısında kaya gibi duran bir teşkilata sahibiz. Biz; adaleti önceleyen, vicdanla hareket eden, sadece kanunu değil merhameti de temsil eden bir polis teşkilatına sahibiz.Bugün illerimizde, ilçelerimizde ve ülkemizin sınırlarında Nerede bir tehdit varsa orada polisimiz var. Nerede bir ihtiyaç varsa orada polisimizin eli var. Polisimiz, sokaklarda sadece güvenliği sağlamıyor; gönüllere dokunuyor, birlik duygusunu yaşatıyor.Her adımını vatan, millet ve bayrak sevgisiyle atan Türk polisi; aziz milletimizin vakarını taşıyan bir onur abidesidir. Bugün iftiharla kutladığımız 180 yıl; şehadetle, sabırla, vefa ile yazılmış bir destanın adıdır. Rabbim; Polis Teşkilatımızın birliğini, dirliğini daim eylesin. Nice yüz seksen yıllara aynı heyecanla, aynı sadakatle ulaşmanızı diliyorum.Bu vesileyle; vatanımız uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Gazilerimize hayırlı, sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. Görevini hakkıyla yapan, milletine sadakatle hizmet eden her bir polis kardeşime teşekkür ediyorum.Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."