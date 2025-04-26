Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde, hastaların daha hijyenik ve güvenli bir ortamda hizmet alabilmeleri amacıyla kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde temizlik çalışmaları başlatıldı. Hafta içinin yoğun olması nedeniyle hafta sonu gerçekleştirilen çalışmalarda; bekleme alanları, oturma grupları, klinikler ve ortak kullanım alanları detaylı bir şekilde temizlendi ve dezenfekte edildi.Yapılan çalışmalarla hem hijyen standartlarının yükseltilmesinin hedeflendiğini ifade eden Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı İbrahim İnan, sağlıklı bir hizmet sunabilmek için temizlik ve hijyen uygulamalarına büyük önem verdiklerini vurguladı. İnan, temizlik ve hijyen uygulamalarının belirli aralıklarla düzenli şekilde sürdürüleceğini kaydetti.